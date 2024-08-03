شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يعود لقائمة الأهلي أمام المقاولون العرب فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعيد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مدافعه محمد عبد المنعم لقائمة فريقه التى تستعد لمواجهة المقاولون العرب فى الدوري.

ويواجه الأهلى نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وغاب محمد عبد المنعم عن مباراة الأهلى الاخيرة أمام البنك الأهلى، والتى فاز بها المارد الاحمر بهدف دون رد، بسبب رغبة كولر فى إراحة اللاعب لمشاركته المتتالية مع الفريق الفترة الأخيرة.

ويعود محمد عبد المنعم لقيادة دفاع الأهلى فى لقاء المقاولون العرب والذى يتطلع المارد الأحمر لحسمه للاقتراب من حسم التتويج بالدوري.

وفاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل المقاولون العرب مع سيراميكا بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة. ورفع الأهلي رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الدوري المصري بعد فوزه على البنك الأهلى بهدف دون رد سجله وسام أبو على، بعد خوضه 29 مباراة، متفوقا بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب 31 لقاء.

وبات الأهلي على بعد 4 نقاط فقط من الاحتفاظ بلقب الدوري للنسخة الثانية على التوالي، حيث سيعني وصوله للنقطة 79 حسم تتويجه بالمسابقة رسميا هذا الموسم، بغض النظر عن نتائج أقرب ملاحقيه بيراميدز.