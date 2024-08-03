صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد

استقر الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة مانشستر يونايتد الودية التي تلعب فجر اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

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ويأتي تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد كالتالي..

حارس المرمى: كويمين كيليهير.

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس – سيب بيرخ – إبراهيما كوناتي – كونور برادلي.

خط الوسط: واتارو إندو – ريان جرافينبيرش – هارفي إليوت.

خط الهجوم: ديوجو جوتا – فابيو كارفاليو – محمد صلاح.

فيما يأتي تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمباراة ليفربول كالتالي..

حارس المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: هاري أماس – فيكتور ليندلوف – جوني إيفانز – أرون وان بيساكا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو – كريستيان إريكسن – سكوت مكتوميناي – حنبعل مجبري.

خط الهجوم: أماد ديالو – ماسون ماونت.

وتعد مباراة مانشستر يونايتد هو الودية الرابعة لفريق ليفربول الإنجليزي في إطار الاستعداد للموسم الجديد، حيث سبق له مواجهة بريستون نورث وخسرها بهدف دون رد، ثم حقق الفوز في المباراة الثانية على ريال بتيس بهدف دون رد، وحقق الفوز في المباراة الثالثة على أرسنال بهدفين لهدف.