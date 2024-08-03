شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يستعيد هدف محمد حمص فى إيطاليا 2009: لن يُمحى من ذاكرة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

استعاد حساب FIFA World Cup ذكريات هدف محمد حمص فى مرمى منتخب إيطاليا خلال بطولة كأس العالم للقارات التى أقيمت عام 2009 في جنوب أفريقيا، مؤكداً أنه هدف لن يمحى من ذاكرة الفراعنة.

ونشر FIFA World Cup عبر إنستجرام هدف حمص في شباك الحارس العملاق بوفون، ووصفه بأن هدف لن يُمحى من ذاكرة الفراعنة.

وقاد محمد حمص، نجم الإسماعيلى السابق، منتخب مصر لتقديم واحدة من أجمل مبارياته عبر التاريخ يوم 18 يونيو 2009، حينما حقق الفراعنة فوزاً على منتخب إيطاليا فى كأس العالم للقارات، وكان منتخب إيطاليا البطل المُتوج بالمونديال فى آخر نسخة وقتها، والمتربع على عرش اللعبة، إلا أن الفراعنة حققوا المفاجأة وقدموا أداءً راقياً استحق الإشادة والثناء تحت القيادة الفنية للمعلم حسن شحاتة.

وسجل هدف المنتخب المصري نجم الإسماعيلى فى ذلك الوقت محمد حمص، بضربة رأسية نموذجية من ركنية نفذها محمد أبوتريكة بإتقان شديد، وشهدت المباراة تألق حارس مرمى منتخب مصر حينها عصام الحضرى، الذى دافع عن مرماه ببسالة ونال إعجاب العديد من الصحف العالمية.

وخاض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: هانى سعيد، أحمد سعيد "أوكا"، وائل جمعة، أحمد فتحي، سيد معوض.

خط الوسط: محمد شوقي، حسنى عبد ربه، محمد حمص.

الهجوم: محمد زيدان، محمد أبوتريكة.

وشارك أحمد سمير فرج وأحمد حسن وأحمد عيد عبد الملك بدلا من سيد معوض وأحمد فتحى ومحمد زيدان على الترتيب.

ربما يعتبر هدف حمص من أكثر الاهداف التى علقت فى ذهن الجماهير المصرية، مع التعليق الأشهرلـ "حازم الكاديكى" وفرحته بالهدف الذى لا ينسى.