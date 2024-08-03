شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم اليبت 3 أغسطس 2024 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، 6 لاعبين مهددون بالغياب عن منتخب مصر فى المباراة الختامية بأولمبياد باريس، رسمياً.. انسحاب نائل نصار من منافسات أولمبياد باريس بعد إصابة جواده الخاص .

6 لاعبين مهددون بالغياب عن منتخب مصر فى المباراة الختامية بأولمبياد باريس

يواجه 6 لاعبين بصفوف المنتخب الأولمبى خطر الغياب عن المباراة الختامية فى أولمبياد باريس 2024، وذلك حال تلقي أى منهم بطاقة صفراء فى مواجهة فرنسا بنصف نهائى البطولة. تعرف على موقف كولر من رحيل كهربا عن الأهلي في ميركاتو الصيف أبلغ السويسري مارسيل كولر، المدير الفتي للأهلي، إدارة النادي بالاستغناء عن محمود عبد المنعم كهربا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. يعيد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مدافعه محمد عبد المنعم لقائمة فريقه التى تستعد لمواجهة المقاولون العرب فى الدوري.

استاد القاهرة يستضيف مباراة منتخب مصر و كاب فيردي 6 سبتمبر

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير امام منتخب كاب فيردي المقرر لها ٦ سبتمبر من الشهر المقبل في الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا ٢٠٢٥ التي تقام في المغرب ،على آن يتم تحديد أعداد الجماهير خلال الأيام المقبلة بناء علي الاجتماع التنسيقي الأمني قبل المبارة على أن يخوض الفريق مباراته الثانية امام بتسوانا يوم ١٠ من نفس الشهر في بتسوانا في الجولة الثانية .

اتفق مسئولو نادى الزمالك مع التونسي سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم على تعديل عقده فى الفترة القادمة،خاصة بعد تمسك البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى باللاعب وعدم رحيله فى الانتقالات الصيفية.

فرصة وحيدة أمام نجم النادي الأهلي حسين الشحات للحصول على البراءة، بعد أن قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برفض استنافه على حكم حبسه سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى هيئة رياضية، وتأييد الحكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات بتهمة التعدى بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي