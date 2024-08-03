شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين يضم ثنائى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من اتحاد الكرة من أجل ضم ثنائي الناشئين، مواليد 2007، مروان ناصر وعبد الله محمد بدير لمعسكر منتخب مصر للناشئين.

وبناء على الخطاب فإن الثنائي سينضم بداية من يوم الإثنين 5 أغسطس الجاري وحتى يوم الأربعاء، بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر في إطار المعسكر المفتوح للمنتخب الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ووجه الاتحاد الشكر لنادي بيراميدز على تعاونه في المرحلة الماضية مع جميع المنتخبات الوطنية، حيث يتولى معتصم سالم مهمة رئاسة قطاع الناشئين بالنادي.