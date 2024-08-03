شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل عبد الله السعيد فى "الجيم" وإراحة دونجا من مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تأهيلياً واستشفائياً خاصاً لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة أمس أمام الجونة، وذلك على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة إنبي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاضت هذه المجموعة تدريبات تأهيلية داخل أرضية الملعب لمدة تقترب من 35 دقيقة، من خلال الركض الخفيف وفقرات تأهيلية متنوعة، وذلك تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال، كما أدت هذه المجموعة فقرة تدريبات استشفائية داخل الجيمانيزيوم، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، لعلاج الإرهاق البدني.

وأدى عبد الله السعيد لاعب الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم، جاء ذلك، وفقاً لبرنامج خاص وضعه الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومنح الجهاز الفني راحة لنبيل عماد دونجا لاعب الوسط، من المشاركة في التدريبات الجماعية التنسيق بين الجهازين الفني والطبي، بسبب معاناة اللاعب من الإصابة بالكتف، والتي تعرض لها في لقاء الجونة الأخير ببطولة الدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة، برنامجاً علاجياً وتأهيلياً خاصاً للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل، للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.