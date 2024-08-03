شكرا لقرائتكم خبر عن 48 لاعبًا في معسكر منتخب مصر مواليد 2007 والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 بقيادة أسامة نبيه، انطلاق معسكر الفريق يوم 5 أغسطس الجاري حتى يوم 7 من الشهر ذاته بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.

واختار الجهاز الفني للمنتخب 48 لاعبًا للتواجد في المعسكر على أن يتم تقسيم اللاعبين لمجموعتين ، لمتابعتهم وتقييم مستواهم.

ومن المقرر أن يتم اقامة معسكر جديد نهاية الشهر الجاري لإختبار لاعبين جدد آخرين من مختلف الأندية بمختلف الدرجات واختيار الأفضل ومنح الفرصة للجهاز الفني لمتابعة أكثر من لاعب.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، حاليا حمادة أنور مدير المنتخب وأسامة نبيه مديرا فنيا وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا مساعدا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى والدكتور حازم عبد الرحمن طبيبا وعلاء سعيد مسئول المهمات.

وأكد أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مواليد 2007، في وقت سابق، أنه وجهازه المُعاون أجروا جولة لمتابعة كل الفرق، وكان من يلعب وقتها مجموعة الأوائل.

وقال نبيه إنه سيجري رؤية باقي العناصر في الفترة المقبلة، بعد استئناف الدوري (مجموعة الهبوط)، وبعض الدرجات الأخرى وسيجري تجميع حوالي 60 لاعبا جديدا، ومنحهم الفرصة، بخلاف الـ54 اسما الذين جرى الإعلان عنهم في وقت سابق.