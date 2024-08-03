شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يغيب عن مران الأهلي الجماعي وتقلص فرص مشاركته فى مباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

تغيب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي عن مران الفريق الجماعي اليوم السبت؛ واكتفى بجلسة في الجيم؛ ولم يشارك اللاعب في مران الامس واكتفى أيضاً بجلسة في الجيم ليقترب من الغياب عن قائمة الفريق لمباراة المقاولون العرب المقرر لها التاسعة من مساء غد الأحد؛ في الدوري المصري.

وبرر كهربا عدم مشاركته في المران الجماعي يومين متتاليين بسببب معاناته من إجهاد عضلي.

ويتطلع الأهلى لمواصلة قطار انتصاراته الذى وصل لـ18 انتصارا متتاليا، وذلك ضمن خطة حسم لقب الدوري في الأمتار الأخيرة، في المقابل يفتش المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس عن الخروج بنتيجة إيجايبة ضمن خطة الهروب من الهبوط للقسم الثانى.

رفع الأهلي رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الدوري المصري، بعد فوزه على البنك الاهلى بهدف دون رد سجله وسام أبو على، بعد خوضه 29 مباراة، متفوقا بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب 31 لقاء.