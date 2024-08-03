بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف ملعب ميتلايف ستاديوم كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن الجولة التحضيرية لموسم 2024/25.

وتقام المباراة غدا الأحد، في تمام الساعة الثانية فجرا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت أعلنت شبكة قنوات "الكويت الرياضية" عن بث مباريات برشلونة في بطولة كأس فلوريدا 2024 بالجولة التحضيرية في أمريكا.

تردد القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

أسم قناة: Kuwait Sports HD

القمر: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: V عمودي

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

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