فانتازي.. تعرف على أسعار اللاعبين الجدد في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أسعار 18 لاعبا انضموا حديثا للبريميرليج.

ومن أجل مساعدة كل لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي يعرض "الخليج 365" أسعار اللاعبين المنضمين حديثا للدوري الإنجليزي، والذي يمكن الأختيار منهم كخيار منخفض الملكية والسعر "دفرنشال".

أسعار اللاعبين الجدد في فانتازي الدوري الإنجليزي

1.حارس المرمى فيليب يورجنسن (تشيلسي) - 4.5 مليون جنيه إسترليني

2.حارس المرمى أريجانت موريتش (إيبسويتش) - 4.5 مليون جنيه إسترليني

3.المدافع ريكاردو كالافيوري (أرسنال) - 6 مليون جنيه إسترليني

4.المدافع كالب وايلي (تشيلسي) - 4 مليون جنيه إسترليني

5.المدافع كونور تاونسند (إيبسويتش) - 4 مليون جنيه إسترليني

6.المدافع نيكولا ميلينكوفيتش (نوتنجهام) - 4.5 مليون جنيه إسترليني

7.المدافع ليني يورو (اليونايتد) - 4.5 مليون جنيه إسترليني

8.المدافع ريان سيسيجنون (فولهام) - 4.5 مليون جنيه إسترليني

9.المدافع دين هويسن (بورنموث) - 4.5 مليون جنيه إسترليني

10.المدافع جيك أوبراين (إيفرتون) - 5 مليون جنيه إسترليني

11.خط الوسط سافيو (السيتي) - 6.5 مليون جنيه إسترليني

12.خط الوسط إسماعيل سار (كريستال) - 6 مليون جنيه إسترليني

13.خط الوسط جادين فيلوجين (أستون فيلا) - 5.5 مليون جنيه إسترليني

14.خط الوسط جيسبر ليندستروم (إيفرتون) - 5.5 مليون جنيه إسترليني

15.خط الوسط عبدول فاتاو (ليستر) - 5.5 مليون جنيه إسترليني

16.خط الوسط بن بريريتون (ساوثهامبتون) - 5.5 مليون جنيه إسترليني

17.خط الوسط فلين داونز (ساوثهامبتون) - 5 مليون جنيه إسترليني

18.خط الوسط آندي إيرفينج (وست هام) - 5 مليون جنيه إسترليني

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