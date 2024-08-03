موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المقاولون العرب غداً، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 23 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة، عبر قناة "أون تايم سبورتس"، التي خصصت قناة "أون تايم سبورتس 1"، لنقل المباراة على الهواء مباشرة.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة جمعهم من 29 مباراة بالدوري المصري الممتاز، فيما يأتي فريق المقاولون العرب في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة جمعهم من 31 مباراة بالمسابقة.

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