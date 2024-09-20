أفضل تشكيل وكابتن.. كل ما تريد معرفته عن الجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي غدا السبت، ويسعى المدربون لوضع آخر اللمسات على التشكيل من أجل الوصول إلى الشكل الأمثل لتحقيق أعلى النقاط خلال الجولة.

وتغلق نافذة انتقالات الجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي غدا السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وقبل مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد.

ولمساعدتكم نعرض لكم عدد من الموضوعات، يمكنكم الإطلاع عليها قبل انطلاق الجولة الخامسة:

أبرز ما يهمك في الجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي (فيديو)

تبدأ الجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي غدا السبت، بعد أسبوع حافل بمباريات دوري أبطال أوروبا والتي شهدت الكثير من الإثارة والأهداف.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

على رأسهم صلاح.. أفضل 11 لاعبا للجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا يمكنهم التألق وتحقيق العوائد الدفاعية أو الهجومية في الجولة الخامسة للبريميرليج.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

منافسة صلاح وهالاند.. من هو أفضل كابتن للجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي؟

يحلل كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي إحصائيات عدد من نجوم البريميرليج، من أجل الوصول إلى أفضل اختيار "كابتن" للفريق في الجولة الخامسة المقرر لها غدا السبت.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ارتفاع سعر لاعب وانخفاض 5 قبل بداية الجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي

شهد اليوم الجمعة، ارتفاع سعر لاعب واحد وانخفاض 5 لاعبين قبل الجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لمشاهدة نصائح الجولة الخامسة تابع الفيديو التالي: