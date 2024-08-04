«موهبة إلهية».. ماذا قال محمد صلاح عن ليونيل ميسي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي يمتلك موهبة إلهية استثنائية.

وفي تصريحاته لقناة «TNT» سبورتس الأرجنتينية، قال صلاح عن رؤيته حول إذا لعب ميسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟: «ميسي موهبة إلهية استثنائية».

وأضاف قائد منتخب مصر: «نحن نتحدث عن الأفضل في العالم أينما ذهب».

وتابع: "ميسي أفضل لاعب في العالم أينما ذهب، بإمكانه أن يصبح هداف ونجم الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصةً أن أرقامه أمام الفرق الإنجليزية مبهرة."

وأكمل محمد صلاح: "أشعر بالفخر لأنني لعبت أمام ميسي، ولطالما اعتبرته الأفضل في التاريخ."

يشار إلى أن صلاح يستعد رفقة ليفربول لبدء الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي سيبدأ يوم 16 أغسطس المقبل.

وسيواجه ليفربول فريق مانشستر يونايتد غدًا الأحد في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في إطار الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية للفريقين.