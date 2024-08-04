الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الفريق الأول للنادي الأهلي، أمام نظيره المقاولون العرب، اليوم الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب، اليوم الأحد، في التاسعة مساء، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة.

ويبحث النادي الأهلي عن الاستمرار في سلسلة الانتصارات، للاقتراب أكثر من حصد لقب الدوري، بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق البنك الأهلي بهدف دون رد.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 75 نقطة، وهو نفس رصيد فريق بيراميدز، بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة ويحاول الهروب من القاع.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

وتقرر أن تنقل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، في التاسعة مساء اليوم الأحد، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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