شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب الأولمبى: قرار مشاركة زيزو فى يد ميكالى والخلفية تهاجم أحمد عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق سليمان، طبيب منتخب مصر الأولمبي، أن قرار مشاركة أحمد سيد "زيزو" فى المواجهة المقبلة أمام فرنسا بيد الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ميكالى، حيث يخضع اللاعب لاختبار طبى اليوم عقب المران.

وقال طارق سليمان فى تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى على أون تايم سبورت إف إم، "زيزو خضع أمس لجلسات علاجية على فترتين، وسوف ننتظر لآخر وقت لحسم مشاركة اللاعب، حيث ضيق الوقت سبب عدم استشفاء اللاعبين بشكل كامل، ولديه حماس ورغبة كبيرة للمشاركة فى اللقاء غداً والإصابات على مستوى العضلة الضامة".

وأضاف طارق سليمان، "أحمد عيد أيضاً يخضع لجلسات علاجية حيث يعانى من الإصابة على مستوى العضلة الخلفية".

ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الفرنسي غدا الاثنين فى العاشرة مساءً، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لدورة الألعاب الاولمبية باريس 2024.