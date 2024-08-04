شكرا لقرائتكم خبر عن الهندوراسى سعيد مارتينيز حكمًا لمباراة منتخب مصر وفرنسا فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير مباراة منتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالى أمام فرنسا غدًا الإثنين فى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024، طاقم تحكيم يتكون من الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز، يعاونه مواطناه والتر لوبيز مساعد أول، وكريستيان راميريز مساعد ثانٍ والحكم الرابع الكندي درو فيشر، فيما تم تعيين مواطنه ميشيل بارويجن حكمًا خامسًا احتياطيًا.

وتلقى منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، خبراً ساراً قبل مباراة فرنسا غداً فى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024 ، بعدما أبلغته اللجنة المنظمة بإلغاء الإنذارات عقب نهاية مباريات الدور ربع نهائي أمام باراجواى.

وكان هناك 6 لاعبين مهددون بالإيقاف حال حصولهم على الإنذار الثانى غدا، وهم أحمد نبيل "كوكا"، أحمد سيد "زيزو"، أحمد عاطف "قطة"، أحمد عيد، محمد شحاتة، بلال مظهر.

وقال محمود حرب إدارى المنتخب، إن جميع البطاقات الصفراء تم إلغاؤها عقب نهاية مباراة باراجواي، ونهاية الدور ربع النهائى.

واحتفلت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بتأهل المنتخب إلى نصف نهائى أولمبياد باريس على حساب باراجواى.

ونشرت الصفحة الرسمية أرقاما مميزة حققها المنتخب، وهى تصدر المجموعة لأول مرة في تاريخ مشاركات مصر بالأولمبياد والفوز على إسبانيا لأول مرة في مباراة رسمية والتأهل لنصف نهائي الأولمبياد لأول مرة منذ 60 عاما.