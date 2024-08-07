شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع بطل المصارعة: أنهيت حياتى الرياضية بخير والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد اللطيف منيع بطل المصارعة أن خسارة الميدالية البرونزية بسبب عدم توفيق فى المباراة التى خاضها أمام لاعب الصين فى مباراة البرونز بأولمبياد باريس.

ووجه عبد اللطيف الشكر إلى والده على دعمه له طوال 20 عاما الماضية، كما وجه الشكر إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية ومدربيه وأهله وأسرته.

وقال منيع في فيديو قام ببثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، أحمد ربنا أن الواحد أنهى حياته الرياضية بحاجة كويسة وبخير، وربنا مش رايد إنى أحقق ميدالية وعملت كل حاجة أقدر عليها وراضى بكده وأضاف منيع أنه بذل كل ما وسعه إلا أنها إرادة الله".

وخسر عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، الميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات وزن 130 كجم، بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس وتستمر حتى يوم 11 أغسطس الحالى.

وكان عبد اللطيف منيع قد فاز في دور الـ16 على بطل منتخب تركيا، قبل أن يخسر في دور الـ8 أمام بطل منتخب تشيلي، ليتأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية في دور الترضية.

وفى أولى مواجهاته بدور الترضية حقق عبد اللطيف منيع الفوز على بطل بلغاريا بنتيجة (5-4)، ليحجز لنفسه موعدا مع بطل منتخب الصين على الميدالية البرونزية.