شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 9 - 9 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 9 - 9 - 2024، العديد من الأحداث والأخبار المهمة على رأسها ختام فعاليات منتدى الاعلام الرياضى فى دورته الأولى، كما أعلن الزمالك عن التعاقد مع محمد حمدى.

تعرف على توصيات منتدى الإعلام الرياضى فى دورته الأولى

اختتمت فعاليات منتدى الإعلام الرياضى الذى أقيم على مدار يومين بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بحضور عدد كبير من الخبراء فى مجال الإعلام.

منتخب مصر يؤدى مرانه الوحيد والأخير استعدادا لمباراة بوتسوانا غدا.. صور

خاض منتخب مصر الأول ، بقيادة حسام حسن، مرانه الوحيد والأخير على ملعب فرانسيس تاون الذى يستضيف مباراة الغد أمام بوتسوانا فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

منتخب مصر يعترض رسمياً على تأجيل مباراته مع بوتسوانا غداً للتاسعة مساءً

كشف مسئولو منتخب مصر، أنه تمت مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برفض الموعد الجديد لمباراة بوتسوانا فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، والالتزام بإقامة المباراة في موعدها لارتباط المحترفين واللاعبين المشاركة أنديتهم في دوري الأبطال والكونفدرالية بمواعيد سفر ومباريات رسمية.

تأجيل مباراة مصر وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا لمدة 5 ساعات رسميًا

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على طلب منتخب بوتسوانا بتأجيل مباراته مع المنتخب الوطني لمدة 5 ساعات رسمياً لتقام المباراة فى التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء بدلا من الرابعة عصرا، وذلك بعد تعرضه لأزمة طيران فى موريتانيا، عطلت عودتهم لبلادهم حتى صباح الثلاثاء. إلغاء الموتمر الصحفي لمباراة مصر وبوتسوانا من قبل مسئول الاتحاد البتسواني وكاف قررت الاتحاد البوتسواني لكرة القدم، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، إلغاء المؤتمر الصحفي الذى يسبق مباراة مصر وبوتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا، بسبب تعثر وصول منتخب البلد المضيف من موريتانيا لظروف الطيران. تعديلات طفيفة على تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا بسبب الإصابات والغيابات

يجرى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تعديلات طفيفة على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الغد أمام بوتسوانا، خاصة فى ظل الإصابات والغيابات، بعد استبعاد عمر مرموش ومصطفى محمد للإصابة، بجانب أحمد حجازى لظروف خاصة.