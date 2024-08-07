شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن مفاوضات عطية الله وبن شرقى: لما نخلص صفقة هنقولها والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة التفاوض مع الثنائى المغربى يحيى عطية الله لاعب سوتشى الروسى، وأشرف بن شرقى لاعب الفريق السابق.

وكانت الساعات الماضية شهدت إعلان محسن المعادى وكيل اللاعب المغربى موقفه من الانضمام إلى الأهلى والزمالك، وكيف تسير المفاوضات فى الوقت الحالى.

وقال محسن المعادى وكيل اللاعب يحيى عطية الله، إن مفاوضات الأهلى مع يحيى عطية الله توقفت حاليا لأنه لديه خيار آخر لتدعيم الجبهة اليسرى، ولا يوجد أى اتصالات فى الوقت الحالى، وأن الزمالك حاليا هو من يفاوض اللاعب، والمفاوضات مستمرة للفوز بخدمات اللاعب، وطلب استعارة اللاعب أو شرائه بشكل نهائى".

قال المصدر المسئول بالزمالك في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 إنه لا يمكن التعقيب على تصريحات وكيل اللاعب في الوقت الحالي، إلا أنه عند الانتهاء من صفقة سواء بن شرقى أو عطية الله أو غيره سيتم الإعلان عنها قائلا: "لما نخلص صفقة هنقولها".

ويعد المغربي أشرف بن شرقي، جناح فريق الزمالك والريان القطري السابق، أحد أبرز الأسماء التي تتردد على الساحة الرياضية فى مصر مع كل ميركاتو، نظرًا لارتباط جماهير القلعة البيضاء باللاعب المغربي، الذى نجح في ترك بصمة واضحة مع الفريق خلال الفترة التي لعب فيها للزمالك، وفى فترة الانتقالات الصيفية الحالية تردد اسم بن شرقى داخل أروقة نادى الزمالك من جديد، على أمل عودته، فى ظل انتهاء رحلته مع الريان القطرى وأصبح لاعبًا حرًا، الأمر الذى يجعل فرص انتقاله أسهل وأوفر عما إذا كان مرتبطًا بعقد مع أحد الأندية.