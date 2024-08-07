بطلة التايكوندو السعودية دنيا تهزم الإسرائيلية سامبرغ وتتسبب في بكائها

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: حققت السعودية دنيا أبو طالب، انتصارا تاريخياً في اللقاء الي حظي باهتمام جماهيري، بفوزها على اللاعبة الإسرائيلية أبيشاغ سامبرغ، ضمن منافسات التايكواندو النسائي لوزن 49 كغ في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وخلال النزال الذي جرى ظهر الأربعاء، انتصرت لاعبة التايكواندو السعودية في لقاء متقارب المستوى، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة، لتتأهل إلى الدور ربع النهائي من المنافسات.

وكانت اللاعبة الإسرائيلية قد انتصرت في الجولة الأولى، لتعود دنيا أبو طالب وتنتصر بالمجموعتين اللاحقتين، وتحسم المواجهة والتأهل لصالحها، على الرغم من أن سامبرغ كانت المرشحة الأبرز للفوز، بعد تحقيقها برونزية أولمبياد طوكيو 2020.

وبذلك يمكن القول إن البطلة السعودية دنيا أبو طالب مستمرة في صنع التاريخ، لأنها أول لاعبة في تاريخ الرياضة النسائية السعودية تتأهل للمنافسات الأولمبية عن طريق التصفيات وليس بدعوة مباشرة، مما يعني أنها تملك القدرة على حسم المباريات والفوز بالبطولات بقدراتها الخاصة، ويتطلع الملايين في السعودية والعالم العربي لرؤيتها وهي تكمل مسيرتها الأولمبية في باريس والوصول لأبعد نقطة ممكنة.

