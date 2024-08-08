محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره سموحة غداً الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقد تشهد مباراة الفريقين غداً تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري المصري، حيث يحتاج الأهلي لنقطة واحدة فقط من أجل حسم الدرع لصالحه.

ويعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة، فيما يتواجد سموحة في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وسموحة والقناة الناقلة

يلتقي الأحمر بنظيره سموحة على استاد الجيش ببرج العرب، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.