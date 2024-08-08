"حسم اللقب".. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يحل الفريق الفريق الأول للنادي الأهلي، ضيفا ثقيلا على نظيره سموحة، اليوم الخميس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وسموحة، اليوم الخميس، في التاسعة مساء، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويبحث النادي الأهلي عن حسم لقب الدوري بشكل رسمي خلال هذه المباراة، بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق المقاولون العرب بأربعة أهداف دون رد.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 78 نقطة، بينما يحتل فريق سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

وتقرر أن تنقل مباراة الأهلي وسموحة، في التاسعة مساء اليوم الخميس، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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