"لقاء التتويج".. ملخص مباراة الأهلي وسموحة بالدوري (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره فريق سموحة، بنتيجة هدف دون مقابل، ليتمكن من حسم لقب الدوري المصري لصالحه.

وأحرز هدف المارد الأحمر الوحيد في اللقاء، هدف الفوز، اللاعب محمد مجدي أفشة في الدقيقة 95، من عمر المباراة.

وشهدت بداية المباراة، ضغط قوي من النادي الأهلي، حيث أهدر لاعبيه أكثر من فرصة محققة في بداية المباراة.

وكان سموحة قريب من تسجيل الهدف الأول في المباراة، بعد تسديدة من اللاعب أبو بكر ليادي، أخرجها مدافعي النادي الأهلي من على خط المرمى.

وشهدت المباراة احتفال جماهير النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة ال 44 في تاريخه، والثانية على التوالي.

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