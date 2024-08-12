ليفربول يغير شعاره على المنصات الإلكترونية (صورة)

الشارقة - اميمة ياسر -

قام نادي ليفربول الإنجليزي بتغيير شعاره القديم عبر جميع حساباته الرسمية على مختلف المنصات الإلكترونية، بالطائر الموجود داخل الشعار، وذلك بدءًا من موسم 2024-2025.

ووضع نادي ليفربول شعار الطائر على جميع حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن نادي ليفربول، بقيادة مدربه الجديد الهولندي آرني سلوت، سيفتتح موسمه في الـ 17 من أغسطس الجاري، بمواجهة فريق إبسويتش تاون الذي يلعب في صفوفه اللاعب المصري سام مرسي، في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك على ملعب "بورتمان رود"، في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وخاض فريق ليفربول 3 مباريات ودية خلال الجولة التحضيرية في فترة الإعداد للموسم الجديد بالولايات المتحدة، قبل المواجهتين الأخيرتين، إذ التقى مع كل من نادي ريال بيتيس الإسباني، وأرسنال، ومانشستر يونايتد.