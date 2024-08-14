خلال مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة.. حسين الشحات يكشف كواليس حديثه مع محمد الشيبي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس حديثه مع محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، خلال مباراة الفريقين الأخيرة في بطولة الدوري المصري .

وقال الشحات، في تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء،: "لم أتوقع عدم مشاركة محمد الشيبي في مباراة الأهلي وبيراميدز بسبب أزمتنا، وكنت مركز في الملعب بس وإن أقدر أكسب فريقي."

وأضاف لاعب الأهلي: "كنت متأكد إن مفيش أي مشكلة هتحصل بينا في الملعب، والمعد النفسي أتكلم معايا قبل مباراة بيراميدز بسبب مشكلة الشيبي، والحمد لله إني خرجت سليم من المباراة، والشيبي كان داخل يؤذيني، وقولتله: مش عشان بيني وبينك مشكلة تبقى عايز تبطلني كورة."

وعن بداية الأزمة مع الشيبي، قال حسين الشحات: "قعدت أسبوع أو 10 أيام مش بنام بسبب الموقف اللي حصل بيني وبين الشيبي، لومت نفسي جدا لأن ده مش حسين ولما روحت البيت وشوفت الموقف تضايقت من نفسي لأن دي مش شخصيتي ولا ينفع أوصل لكده، ولا هعمل الموقف ده بعد كده إن شاء الله."

وتابع: "اعتذرلته مرة واتنين وتلاتة، وأكيد هو متأثر نفسيا، وبعتذرله تاني على الموقف ده، وأي حد بيغلط وأتمنى ربنا يسامحني على اللي حصل ده، أنا أصلا مش بشتم وزعلان من نفسي، وده غلط أنا عملته وتوبت لـ ربنا وأتمنى ربنا يغفرلي."

واختتم نجم الأهلي تصريحاته قائلا: "مكنتش متخيل إن الموضوع بيني وبين الشيبي يوصل للمحاكم، واتصدمت طبعا، وقولت هو شايف كده والله أعلم حد سخنه ولا إيه، وكل واحد حر، واللي حصل بتاع ربنا والحمد لله واتعملت من القصة دي، وأكيد مش هغلط نفس الغلطة دي تاني."