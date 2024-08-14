الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الفريق الأول للنادي الأهلي، مع نظيره إنبي، اليوم الأربعاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي، اليوم الأربعاء، في التاسعة مساء، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ33 لبطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد المقاولون العرب.

ونجح النادي الأهلي في حسم لقب الدوري بشكل رسمي قبل هذه المباراة، بعد تخطي عقبة منافسه بيراميدز، والانفراد بالصدارة.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 84 نقطة، بينما يحتل فريق إنبي المركز التاسع برصيد 43 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

وتقرر أن تنقل مباراة الأهلي وإنبي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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