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موعد مباراة الأهلي وإنبي اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلي، نظيره إنبي، في التاسعة مساء اليوم، على أرضية استاد المقاولون العرب في إطار لقاءات الجولة 33 من بطولة الممتاز.

وتوج الأهلي، ببطولة الدوري المصري موسم 2023- 2024، بعد وصوله لعدد نقاط لن يصل إليه أي فريق آخر في الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 84 نقطة، جمعهم من الفوز في 27 لقاء والتعادل 3 مرات وتلقى هزيمتين.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بطريقته المعتادة وهيّ (4-3-3)، على أن يكون التشكيل كالتالي:حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.خط الدفاع: كريم الدبيس - خالد عبد الفتاح - معتز محمد - عمر كمال عبد الواحد.خط الوسط: كريم وليد - مصطفى أبو الخير - محمد مجدي "أفشة".خط الهجوم: محمد عبد الله - محمود عبد المنعم "كهربا" - إسلام عبد الله

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي اليوم في الدوري

ومن المقرر أن تنقل أحداث اللقاء بين الأهلي وإنبي عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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