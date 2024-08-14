وسام أبو علي يتفوق على مهاجم بيراميدز رسميا

تفوق وسام أبوعلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، رسميًا على فيستون ماييلي، لاعب فريق بيراميدز.

وحسم أبوعلي السباق بينه وبين ماييلي في ترتيب الهدافين، حيث أنهى المهاجم الكونغولي مشاركاته في الدوري رسميًا في بفارق هدف عن أبوعلي.

ويمتلك أبوعلي، في رصيده 18 هدفًا متصدرًا قائمة الهدافين، بينما ماييلي 17 هدف ولا يتبقى لفريقه أي مباريات.

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سيطر التعادل الإيجابي على مباراة الاهلي ضد إنبي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الاهلي نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون على ملعب استاد المقاولون العرب.

وافتتح أحمد حواش التسجيل لفريق إنبي في الدقيقة 21، بينما أدرك التعادل لـ الاهلي محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 45+1.

ونجح الأهلي، في التتويج ببطولة الدوري المصري موسم 2023- 2024، بعد وصوله لعدد نقاط لن يصل إليه أي فريق آخر في الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 87 نقطة، جمعها من الفوز في 27 لقاءً والتعادل 3 مرات وتلقى هزيمتين.