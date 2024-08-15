فانتازي.. "الخليج 365" يرشح أفضل 4 مهاجمين للدوري الإنجليزي 2024/25

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تفصلنا ساعات على بداية موسم 2024/25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويضع كل مدربي الفانتازي الرتوش الأخيرة على فريقهم المكون من 15 لاعبا (11 أساسيا، و4 احتياطي).

ويسعى لاعبو فانتازي إلى تحقيق أعلى عدد نقاط من أجل اعتلاء جدول ترتيب الدوريات العامة والخاصة، لذلك يرشح لكم "الخليج 365" أفضل 4 مهاجمين.

إيرلينج هالاند - 15 مليون جنيه إسترليني

واصل المهاجم النرويجي تألقه مع مانشستر سيتي، وأنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي هدافا للبريميرليج برصيد 27 هدفا خلال 31 مباراة.

وحقق هالاند 217 نقطة في الموسم الماضي بفانتازي الدوري الإنجليزي، كثاني أكثر مهاجم تحقيقا للنقاط، خلف أولي واتكينز الذي حقق 228 نقطة.

وخلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد سجل هالاند 5 أهداف أكثر من أي لاعب في الدوري الإنجليزي، مما أدى إلى ارتفاع هائل في نسبة ملكيته (48.4%) على الرغم من سعره المرتفع.

ألكسندر إيزاك - 8.5 مليون جنيه إسترليني

انفجر المهاجم السويدي في موسمه الثاني مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، حيث سجل 21 هدفا، وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 30 مباراة في الموسم الماضي.

واحتل إيزاك المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، خلف المتصدر هالاند والوصيف بالمر.

واستمتع مهاجم نيوكاسل بسلسلة من الأداء الجيد خلال المباريات التحضيرية، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا، مما جعله اللاعب الأكثر امتلاكا في فانتازي بنسبة 58.2%.

دومينيك سولانكي - 7.5 مليون جنيه إسترليني

برز سولانكي كمهاجم مميز في فانتازي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مع بورنموث، حيث سجل 19 هدفا، و3 تمريرات حاسمة خلال 38 مباراة.

وانتقل المهاجم الإنجليزي إلى توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لينضم إلى منظومة هجومية أكثر شراسة من بورنموث.

وكان قد ألمح مدرب توتنهام، أنجي بوستيكوجلو، إلى أن سولانكي قد يبدأ رحلته مع السبيرز أساسيا في الجولة الأولى، مما أثر على نسبة ملكيته في فانتازي والتي ارتفعت إلى 27.1%، وجعلته رابع أكثر المهاجمين اختيارا.

أولي واتكينز - 9 مليون جنيه إسترليني

واصل المهاجم الإنجليزي تألقه مع أستون فيلا في البريميرليج، حيث شهد الموسم الماضي مساهمته في 32 هدفا (سجل 19 هدفا، وقدم 13 تمريرة حاسمة) خلال 37 مباراة.

ليصبح ثاني أكثر لاعب مساهمة في الأهداف في موسم 2023/24، خلف كول بالمر الذي ساهم في 33 هدفا مع تشيلسي (سجل 22 هدفا، وقدم 11 تمريرة حاسمة).

ولم يشارك أولي واتكينز في أي دقيقة خلال الفترة التحضيرية، بسبب مشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، ومن المحتمل أن لا يبدأ أساسيا بالجولة الأولى، لكن لا يجب أن يؤثر ذلك على وجوده في تشكيل مدربي فانتازي.

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