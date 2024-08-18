دورة سينسيناتي: شفيونتيك على موعد مع سابالينكا في نصف النهائي وسينر يثأر من روبليف

الرياص - اسماء السيد - سينسيناتي (الولايات المتحدة) : عانت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، لبلوغ الدور نصف النهائي من دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، السبت حيث احتاجت إلى قلب تأخرها بمجموعة أمام المراهقة الروسية ميرا أندرييفا لتفوز 4 6 و6 3 و7 5، وضربت موعدا مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الثالثة.

وكسرت شفيونتيك إرسال منافستها في المجموعة الثالثة الحاسمة من أجل الفوز باللقاء الذي دام ساعتين ونصف الساعة في الدور ربع النهائي.

أثنت البولندية على أندرييفا البالغة 17 عاما، قائلة "تبلغ 17 عاما، ولكن شعرت أننا نلعب على المستوى ذاته. كانت مباراة متقاربة وكل نقطة كان لها أهمية في النهاية. لم تكن سهلة بالتأكيد".

وأكدت شفيونتيك انها قامت بتبديل أسلوب لعبها بعد خسارتها المجموعة الأولى.

تابعت "كنت أعرف انه لم يكن بامكاني اعتماد أسلوب اللعب ذاته. احتجت إلى وضع المزيد من الضغوطات عليها".

وأضافت "لعبت بطريقة أكثر استباقية وكانت لديّ فكرة أفضل عما يجب أن أفعله. لم يكن الإيقاع نفسه (كما في المجموعة الأولى) كافيا. لقد غيّرت بعض الأمور وشعرت بالنتائج على الفور".

وتعرضت شفيونتيك لكسر إرسالها في الشوط الثالث من المجموعة الأولى التي استمرت 53 دقيقة ولم تتمكن من التعويض. احتاجت أندرييفا إلى نقطتين لحسم المجموعة وكسبت التقدم بإرسال ساحق.

عادت شفيونتيك بقوة في المجموعة الثانية بكسر إرسال الروسية لتتقدم 2 0، وحافظت على تقدمها حتى النهاية لتدرك التعادل 1 1.

وفي المجموعة الثالثة، ضمنت المصنفة أولى كسر إرسال أندرييفا في الدقيقة الأخيرة لتتقدم 6 5 ثم تحسم على إرسالها 7 5.

وتلعب شفيونتيك في المربع الذهبي الأحد مع سابالينكاالثالثة التي لم تجد أي صعوبة في التغلب على الروسية ليودميلا سامسونوفا العاشرة 6 3 و6 2.

سينر يُقصي روبليف بصعوبة

ولدى الرجال، ثأر الإيطالي يانيك سينر، المصنّف أول عالميا، من الروسي أندري روبليف السادس بفوزه عليه 4 6 و7 5 و6 4 ليبلغ المربع الذهبي.

وغداة احتفاله بعيد ميلاده الـ23، ثأر سينر من خسارته أمام روبليف الأسبوع الماضي في ربع نهائي دورة مونتريال لماسترز الألف نقطة.

خسر سينر المجموعة الأولى بعدما تعرض لكسر إرساله مرتين، لكنه صمد في لقاء استمر ساعتين و27 دقيقة.

وحسم سينر المتوّج بلقب بطولة أستراليا مطلع العام الحالي المجموعة الثانية لصالحه، قبل أن يتقدم في الثالثة 5 1 ليفوز بالمباراة، ويصبح أوّل إيطالي يصل إلى نصف النهائي في سينسيناتي.

ويواجه سينر في الدور المقبل الفائز من مباراة الألماني ألكسندر زفيريف الرابع والأميركي بن شيلتون الرابع عشر.

اعتذار ألكاراس

واعتذر الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثالثا عالميا، غداة تحطيم مضربه بعد نوبة غضب خلال خسارته في الدور الثاني أمام الفرنسي غايل مونفيس.

انفجر الإسباني، الفائز بلقبي بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون الإنكليزية هذا العام، غاضبا خلال مواجهته الجمعة للفرنسي المخضرم البالغ 37 عاما.

وصف ألكاراس، المصنف ثانيا في الدورة ووصيف البطل العام الماضي، هزيمته 6 4 و6 7 (5 7) و4 6 بأنها "أسوأ مباراة" في مسيرته.

واستُكملت المباراة من الخميس نتيجة الأمطار التي عطلتها في الشوط الفاصل للمجموعة الثانية حين كان مونفيس متقدما 3 1.

لجأ إلى إنستغرام السبت لتهدئة الأجواء بينما يستعد لتصحيح الأخطاء على أرض الملعب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الساعي للفوز بلقبها للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2022.

كتب ابن الـ21 عاما قائلا "أريد أن أعتذر عن موقفي أمس (تحطيم المضرب)، لم يكن جيدا ولا ينبغي أن يحدث هذا على أرض الملعب".

وتابع "أنا إنسان، لقد انهارت الأعصاب وأحيانا يكون من الصعب جدا السيطرة عليها عندما يكون هناك كل هذا التوتر. سأعمل على عدم حدوث ذلك مرة أخرى".