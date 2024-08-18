شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لرفع عقوبة إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو نادى الزمالك لرفع عقوبة إيقاف القيد عن الفريق، وجهز مجلس الإدارة المبالغ المستحقة لمساعدى فيريرا المدير الفنى الأسبق لسدادها نهاية الشهر الجارى، ومع فتح باب الانتقالات المقرر له 31 أغسطس.

ومن المقرر أن يحصل روى أجواش المدرب المساعد لفيريرا على 25 ألف دولار، فيما يحصل كل من أندريه أوليفيرا مدرب الأحمال، ودانيال جونزاليس محلل الأداء على 14 ألف دولار.

ويستهدف مسئولو نادي الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بعدة صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني شدد على ضرورة تدعيم عدة مراكز.

وتأتي خريطة صفقات الزمالك فى الانتقالات الصيفية والتي لم يحسم منها أي اسم حتى الآن كالتالي:

المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك والريان القطري السابق، وينتظر الزمالك رد اللاعب على تخفيض راتبه للعمل على ضمه فى صفقة انتقال حر.

أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق سيراميكا والذي أبدى موافقته على الانتقال للزمالك وينتظر حسم المفاوضات مع إدارة ناديه.

الكاميرونى جوناثان نجويم جناح إيسر فريق مودرن سبورت يعد من اللاعبين المطلوبين بقوة في الزمالك بناءً علي رغبة جوزيه جوميز.

بالإضافة ليسري وحيد ومحمد هاني لاعبى طلائع الجيش، ومحمود ممدوح مهاجم حرس الحدود، وعبد العزيز البلعوطي حارس مرمي فريق إنبي.