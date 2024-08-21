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رسميا.. وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة هذا النادي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لتسير شؤون نادي الطيران الرياضي، بعد قرار وقف واستبعاد المجلس المنتخب، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالي لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة أو انتهاء مدة عمل المجلس المنتخب أيهما أقرب.

وكلف أشرف صبحي، مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بإعمال شئونها نحو ترشيح عدداً من الأسماء لتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الطيران الرياضي من بين أعضاء جمعيته العمومية لإدارة شئون النادي وفق اللائحة المالية للهيئات .

وجاء تشكيل اللجنة المؤقتة في نادي الطيران الرياضي برئاسة الطيار وليد مراد محمد إسماعيل وعضوية كل من المستشار محمد أحمد أحمد علي وعبير عقل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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