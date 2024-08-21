رسميا.. وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة هذا النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لتسير شؤون نادي الطيران الرياضي، بعد قرار وقف واستبعاد المجلس المنتخب، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالي لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة أو انتهاء مدة عمل المجلس المنتخب أيهما أقرب.

وكلف أشرف صبحي، مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بإعمال شئونها نحو ترشيح عدداً من الأسماء لتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الطيران الرياضي من بين أعضاء جمعيته العمومية لإدارة شئون النادي وفق اللائحة المالية للهيئات الرياضية.

وجاء تشكيل اللجنة المؤقتة في نادي الطيران الرياضي برئاسة الطيار وليد مراد محمد إسماعيل وعضوية كل من المستشار محمد أحمد أحمد علي وعبير عقل.

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