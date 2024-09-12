حسن مصطفى: ربيعة كان سيصل لمكانة أخرى لولا الإصابات والأهلي يحتاج لمهاجم وجناح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر تألق بشكل واضح خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه كان قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر خلال وجود بيتسو موسيماني، واتفق مع نادي المقاولون العرب على الخروج إعارة قبل سنوات، لكن بعد رحيله عاد للمشاركة وظهر بمستوى طيب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "رامي ربيعة كان سيكون في مكانة آخرى لو لم يعاني من كل الاصابات في مسيرته، وسبق واحترف في البرتغال، وهو يمتاز بالصبر دائمًا ولديه ثقة في نفسه، ودائما يستغل الفرصة، وهو يمتلك امكانيات كبيرة، والموسم الماضي كان من أفضل مواسمه مع الأهلي، ولم يفقد مكانه رغم عودة ياسر إبراهيم من الإصابة".

وأضاف: "في الجيل الذهبي، كان أحمد السيد قريبا من الرحيل لنادي إنبي، بسبب عدم اعتماد مانويل جوزيه عليه بشكل أساسي، لكن شادي محمد تعرض للإيقاف في لقاء أنيمبا النيجيري، وشارك أحمد السيد بدلا منه، وأصبح بعدها من أهم المدافعين في مصر.. وأتمنى أن تبتعد الإصابات عن ربيعة في المرحلة المقبلة وسيواصل تألقه مع الأهلي".

وواصل: "أتمنى أن ينسجم اللاعبون الجدد مع زملائهم في الأهلي، وسيظهر مدى انسجامهم وتأقلم الصفقات الجديدة في لقاء جورماهيا الكيني، والأهلي قام بسد الثغرات، لكنه يحتاج لمهاجم وجناح مميز وقوي".

وزاد: "الأهلي لازال يحتاج لبعض العناصر الجديدة لتدعيم صفوفه، والفريق مُقبل على خوض العديد من البطولات في الموسم الجديد، وخاصة رأس الحربة لأن وسام أبوعلي لو تعرض لإصابة، فكهربا لن يستطيع تحمل المهمة بمفرده، لابد من وجود 3 مهاجمين مميزين، بالإضافة لناشئ صغير السن يمكن الدفع به في بعض اللقاءات مثل زعلوك أو سمير محمد".

وأكمل: "الأولوية حاليًا بالنسبة لصفقات الأهلي يجب أن يتم ضم مهاجم قوي، ومحمد علي بن رمضان لاعب جيد وشاهدته في تونس وهو يمتلك امكانيات كبيرة، وهو نسخة من إمام عاشور، وسيفرق فنيًا كثيرا حال انتقاله للأهلي، لكن الأولوية بالنسبة لي رأس حربة صريح".

وأشار إلى أن مارسيل كولر، يسعى لضم لاعبين مميزين في مركز رقم 8، لأنه يحب اللاعبين التي تدافع وتهاجم، ولذلك يريد ضم بن رمضان ليؤدي نفس الدور مع إمام عاشور في وسط ملعب الأهلي، موضحًا أنه يتمنى ضم مهاجم حتى لو كان فلسطيني مع كهربا ووسام أبوعلي ولاعب آخر من قطاع الناشئين.. ومن حق أي مدير فني طلب ضم لاعبين مميزين، وذلك من أجل محاسبته على النتائج.

وأكد: "أتمنى الاعلان عن جدول الدوري وكل مباريات الموسم الجديد، ويجب أن يكون هناك موسم استثنائي لضبط البطولات المحلية في المستقبل".