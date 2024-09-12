خالد القماش: إيهاب جلال تعرض لظلم كبير في الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد القماش نجم فريق الإسماعيلي السابق أن خبر وفاة إيهاب جلال المدير الفني للدراويش، وقع عليه كالصاعقة في الساعات الماضية.

وقال خالد القماش نجم فريق الإسماعيلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق : ما أعلمه أن إيهاب جلال تعرض لظلم كبير في الموسم الأخير مع نادي الإسماعيلي.

وأضاف: " إيهاب جلال قيل عنه كلام غير صحيح على الإطلاق عن التعاقد مع لاعبين وصفقات وخلافه وهو أمر غير صحيح تماماً ".

وتابع:" إيهاب جلال قدم أكثر من لاعب للكرة المصرية على رأسهم حسين الشحات وأحمد سامي وغيرهم من اللاعبين ".

وفاة إيهاب جلال بعد وعكة صحية مفاجئة

تلقت الجماهير المصرية، والوطن العربي خبر مفجع اليوم الأربعاء، وذلك بعد وفاة المدير الفني للنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق إيهاب جلال عقب تعرضه لوعكية صحية منذ أيام.

وكان إيهاب جلال قد تعرض لجلطة في المخ، وخضع لعملية جراحية في الأيام الماضية ولكن حالته الصحية لم تتحسن.

إيهاب جلال الذي عاني الفترات الأخيرة من أزمة صحية طارئة وعدة جلطات لتكون صدمة جديدة لعشاق كرة القدم في مصر بعد وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت منذ عدة أسابيع.