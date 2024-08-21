شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يهنئ الاتحاد المصري للرياضات الالكترونية عقب الفوز بالبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تهانيه للاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية ومنتخب مصر للألعاب الإلكترونية، بعد تحقيقهم إنجازاً تاريخياً بالفوز بأول بطولة أفريقية في هذا المجال.

جاء الانتصار خلال البطولة التي أقيمت في مدينة الدار البيضاء المغربية، حيث استطاع المنتخب المصري التغلب على منتخب تونس في المباراة النهائية، ليتوج باللقب الأفريقي الأول من نوعه لمصر ويتأهل للمشاركة في كأس العالم للألعاب الإلكترونية 2024.

المنتخب الفائز يتكون من اللاعبات أسماء رأفت، نورهان شاكر، إنجي سامي، هديل عبد الناصر، روان عبد العظيم، وآلاء أيمن، وحقق الفريق هذا الإنجاز الكبير من خلال لعبة "موبايل ليجند" في فئة الفتيات.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه منتخب مصر للألعاب الإلكترونية.

وقال: "أهنئ اللاعبات على هذا الأداء المتميز والروح القتالية العالية التي أظهروها طوال البطولة. تحقيق أول بطولة أفريقية لمصر في الألعاب الإلكترونية يُعد إنجازاً عظيماً يعكس التطور الكبير الذي نشهده في هذا المجال، ويدفعنا نحو المزيد من الاستثمارات في دعم المواهب الشابة في مصر."

وأضاف صبحي: "هذا الفوز لا يمثل فقط فخراً لمصر، بل يفتح الباب أمام مستقبل واعد للألعاب الإلكترونية كقطاع رياضي يمكن أن نحقق فيه العديد من الإنجازات على المستوى العالمي."

يذكر أن هذا الفوز يؤهل المنتخب المصرى لتمثيل افريقيا فى بطولة كأس العالم للدول التى تقام شهر نوفمبر القادم 2024 والتى ينظمها الاتحاد الدولي للرياضات الالكترونية iesf .