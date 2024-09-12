عفت نصار: الزمالك أصبح "مستباح" ولا يوجد محافظة على سرية الصفقات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، أن أي مؤسسة ناجحة لابد أن يكون لها استراتيجية وتحاط جميع تحركاتها بالسرية التامة، لكن الزمالك يعاني دائما من مجالس الإدارات التي لا تهتم كثيرًا بالتفاصيل الخاصة عن النادي، وأصبحت كل الأمور مستباحة، بدل من فرض حالة السرية حول الصفقات على سبيل المثال.

وقال نصار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "كل نادٍ أصبح يفكر في دعم صفوفه، ونسمع عن صفقات بالملايين في الاهلي والزمالك، بينما باقي الأندية تضم عناصر بـ200 ألف دولار ويقدمون مستوى مميز، لو قمنا بعرض سامسون على فرق محلية لن يتم دفع فيه 500 ألف جنيه، لأنه لا يصلح مطلقا".

وأضاف: "مجلس الإدارة كان من المفترض أن يقوم بإبرام صفقات قوية بشكل مبكر، لكنه سعى لضم عناصر لتدعيم الصفوف في الرمق الاخير وقبل القيد الإفريقي لمباراة كأس السوبر، لابد من البحث عن مصلحة نادي الزمالك، والأهلي قام بضم 4 صفقات قوية، ويعمل بشكل مؤسسي ولا يتم الاعلان عن أي شئ إلا بعد الحسم بشكل رسمي، حتى صفقة محمد علي بن رمضان التي لم تكتمل لم يدلي أي مسئول بتصريح عنها".

وواصل: "نادي الزمالك (مباح) منذ زمن طويل، احترم أعضاء مجلس الإدارة، وكان يجب أن يتم إدارة الأمور بشكل أفضل من ذلك"، وأكمل: "هل عبد الواحد السيد مدير الكرة لا يعلم تفاصيل عقد سامسون وأحقية النادي في فسخ عقده خلال وقت معين، إذا كان لا يعلم فهي (مصيبة)، من المفترض أن تلك الأمور تُدار بشكل معين".