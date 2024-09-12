«حسبى الله و نعم الوكيل في أي حد ظلمك».. تعليق من أسرة إيهاب جلال بعد وفاته

الشارقة - اميمة ياسر -

علق عمرو بركات، نجم الأهلي السابق وزوج ابنة الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، على نبأ وفاته، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية.

وعبر حسابه الخاص بمنصة "انستجرام"، نشر بركات صورة لإيهاب جلال رفقة حفيدته.

وعلق بركات على الصورة قائلا: "حبيبي أطيب وأحن وأنضف الناس حسبى الله و نعم الوكيل في أي حد ظلمك حسبي الله و نعم الوكيل فى أي حد شكك في ذمتك ..... حسبى الله و نعم الوكيل فى أي حد كان سبب .... انا لله و انا اليه راجعون في مكان انظف واحسن ان شاء الله نعم الخلق والقدوة في كل شئ ربنا يرحمك يا حبيبي . حسبى الله و نعم الوكيل".

يشار إلى أن إيهاب جلال كان قد تولي تدريب الإسماعيلي في أغسطس 2023، وهي الولاية الثانية للدراويش بعد موسم 2021.