شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي ينهى الشوط الأول الأول بين سيراميكا وزد بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، ونظيره زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي، على وقع التعادل السلبي في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وتأهل فريق سيراميكا إلى دور الـ16 بعد الفوز على مكادى بهدف نظيف، فيما تأهل فرق زد بعدما أطاح بفريق الداخلية بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: خالد صبحي - رجب نبيل - احمد بيكهام - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - احمد بلحاج - احمد القندوسي - صديق ايجولا.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - إبراهيم محمد - محمد إبراهيم - احمدالقرموطي - مروان عثمان - نور علاء - كريم اديمولا - احمد ياسر ريان.

بينما جاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى على لطفي

خط الدفاع: مصطفى العش ومحمد أشرف ومحمد إسماعيل وعلى جمال

خط الوسط: أحمد عاطف، ومصطفى سعد، وبيتر زيو، وماتا ماكاسا

خط الهجوم: شادي حسين ومصطفى زيكو.