شكرا لقرائتكم خبر عن سبب رفض الأهلي ضم حراس جدد في الميركاتو الصيفي بعد رحيل الزنفلي والان مع تفاصيل الخبر

استبعد مسئولو النادي الأهلي فكرة ضم حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم عدم تفعيل بند شراء محمود الزنفلي في الصيف الحالي، والذي تم استعارته من الداخلية في الموسم الماضي، وكان يوجد بند أحقية الشراء في عقده مع النادي.

ويأتي غلق باب عدم تدعيم مركز حراسة المرمى في الأهلي في ظل الاطمئنان على هذا المركز في الوقت الحالي مع وجود حراس مرمى على مستوى عالي بحجم محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

وقد يوافق الأهلي على خروج حمزة علاء للإعارة أو بيعه بشكل نهائي لاسيما مع وجود الثلاثي الشناوي وشوبير ومخلوف، وعدم الحاجة إلى ضم حراس مرمى جدد.

وبدأ مسئولو النادى الأهلى مناقشة ملف إقامة معسكر خارجى لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد، وحدد الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر الأول من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق فترة الإعداد بالقاهرة، وذلك على مرحلتين، الأولى باستاد مختار التتش، ثم الثانية بخوض معسكر خارجى يشمل عدة مباريات ودية متدرجة المستوى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك في 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.