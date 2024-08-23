شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يقترب من ضم محمد فتحى حارس الداخلية بعد تأكد رحيل محمود حمدي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسؤولو مودرن سبورت، من تدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق، حيث تدور مفاوضات متقدمة مع محمد فتحى حارس مرمى فريق الداخلية لضمه بعد تأكد رحيل محمود حمدي حارس الفريق بنهاية الموسم وكأس مصر، عقب توقيعه للنادي المصري تمهيداً لانتقاله لصفوف الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وشارك محمد فتحى مع فريق الداخلية فى 19 مباراة هذا الموسم ، ويستعد مودرن سبورت لمواجهة زد إف سي السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر.

وكان فريق مودرن سبورت قد تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز في دور الـ 16 على إنبي بهدف نظيف، بينما جاء تأهل زد إف سي عقب الفوز على سيراميكا بثلاثة أهداف دون رد.

من ناحية أخرى، وقع عبد الرحمن شيكا لاعب فريق طلائع الجيش على عقود انتقاله إلى مودرن سبورت، تمهيداً للانتقال إلى الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي مودرن سبورت، قد رفض 3 عروض عربية لبيع أحمد عاطف مهاجم الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، متمسكين باستمرار اللاعب مع الفريق.

وكشف مصدر بنادي مودرن سبورت أن اللاعب تلقى عرضاً من أحد أندية الدرجة الثانية السعودية، وكذلك اتحاد العاصمة الجزائري، بالإضافة إلى عرض من الدوري البحريني.

وينتهي عقد أحمد عاطف مع مودرن سبورت في يناير المقبل، ويحق للاعب الانتقال بعدها إلى أي ناد مجانا.