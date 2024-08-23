ستوري نجوم كرة القدم.. عضلات صلاح.. احتفال رونالدو وأولاده.. أفشة في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام، خلال احتفاله بالحصول على درع اليوتيوب مع أولاده.

وشارك النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في صالة الجيم.

كما نشر النجم الفرنسي كريم بنزيما صورة له، خلال تواجده في تدريبات فريق اتحاد جدة.

وقام الفرنسي أنتوني موديست لاعب الأهلي السابق، بنشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام".

وحرص النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، على نشر عدد من الصور خلال تواجده في التدريبات الجماعية لفريق ريال مدريد.

ونشر مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، صورة له خلال قضاء إجازة رفقة مجموعة من أصدقائه.

كما نشر لاعب النادي الأهلي، يوسف أيمن عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة رفقة مجموعة من أصدقائه.

وقام محمد مجدى أفشة بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أثناء تواجده في صالة المطار.

وحرص أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي على نشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

ونشر ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي صورة له، عبر "إنستجرام" خلال قضاء إجازته.

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