الامارات | «أبيض الشاطئية» يُواجه الصين في افتتاح البطولة الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مساء اليوم في مدينة ويهاي الصينية فعاليات بطولة الصين الدولية الودية للكرة الشاطئية التي ينظمها الاتحاد الصيني لكرة القدم من 23 إلى 25 أغسطس الجاري، بمشاركة ثلاثة منتخبات هي: الإمارات والصين وغينيا، حيث تجمع المباراة الافتتاحية التي ستقام اليوم، المنتخب الوطني بنظيره الصيني في الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات (الثامنة والنصف مساء بتوقيت الصين).

واختار المدرب البرازيلي فيكتور 12 لاعباً لتمثيل المنتخب في هذه البطولة، هم: حميد جمال، وسلطان البلوشي، ووليد محمد، ووليد بشر، وكمال علي، وأحمد بشر، ومصعب عمر، وعبدالله عباس، وعبدالله البوم، وعلي محمد، وجاسم أحمد، وأحمد الملاحي.

وتأتي مشاركة المنتخب في البطولة بعد شهر واحد فقط من تتويجه بالمركز الثاني في بطولة كأس باتومي الدولية التي أقيمت في جورجيا.