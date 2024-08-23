الامارات | 21 لاعباً يمثلون المنتخب في «مونديال كرواتيا للجوجيتسو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو مبارك المنهالي، إن مشاركة المنتخب الوطني للشباب في كأس العالم للجوجيتسو التي ستنطق غداً في مدينة زادار بجمهورية كرواتيا، تمنح اللاعبين فرصة الاحتكاك القوي واكتساب الخبرات، من خلال مواجهة نخبة من لاعبي الجوجيتسو المشاركين في البطولة، بما ينسجم مع استراتيجية الاتحاد في التركيز على فئة الشباب والناشئين، ودعمهم وتطوير مستوياتهم.

ووصلت بعثة المنتخب أمس إلى كرواتيا للمشاركة في النسخة الثانية من البطولة. وتعد هذه المشاركة الدولية الرابعة للمنتخب هذا العام، حيث نجح في الدفاع عن لقب النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو للعام الرابع على التوالي، إلى جانب المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو في تايلاند، وبطولة غرب آسيا التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان.

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 350 لاعباً ولاعبة من 24 دولة، فيما تضم بعثة المنتخب 21 لاعباً، هم: عبيد الكتبي في وزن تحت 52 كيلوغراماً، وسعيد النعيمي وسالم القبيسي وزن تحت 62 كيلوغراماً، وأحمد أنديز وحارب الحمادي وزن تحت 69 كيلوغراماً، وعبدالرحمن الصلاح وسالم صلاح في وزن تحت 77 كيلوغراماً، وعبدالله الدرمكي وذياب الجنيبي في وزن تحت 85 كيلوغراماً (فئة تحت 18 عاماً)، وزايد الحمادي وحمدان النجار في وزن تحت 52 كيلوغراماً، بينما يتنافس حمدان الظاهري وهزاع الكعبي في وزن تحت 56 كيلوغراماً، وسيف العامري ومنصور الكعبي في وزن تحت 62 كيلوغراماً، ويوسف الخوري وعبدالله أنديز وزن تحت 69 كيلوغراماً (فئة تحت 16)، وسعود البلوشي وزن 36 كيلوغراماً، ومايد الحوسني وزن تحت 40 كيلوغراماً، وخلفان القبيسي وأحمد الكتبي في وزن تحت 48 كيلوغراماً (فئة تحت 14 عاماً).