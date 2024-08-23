"يعرض عالمياً".. موعد مؤتمر توقيع عقود بث الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهي خورشيد

تستضيف منطقة North Square بمدينة العلمين الجديدة مؤتمر توقيع عقود بث الموسم الجديد من بطولة الدورى المصرى الممتاز بين الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيرى و شركة PRO Company الاماراتية برئاسة قيس عبدالله الظالعي.

ومن المقرر أن يتم بث مباريات النسخة الجديدة للدوري المصري خارج منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ، متضمنة عدد من الدول الأوروربية ومنها "الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، كندا وأفريقيا".

وينطلق مؤتمر توقيع العقد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، يوم الأحد المقبل.

أقرأ أيضاً:

"يتحمل 5 ملايين يورو".. صحيفة سعودية تكشف تطورات صفقة انتقال ماني للاتحاد

رونالدو يثير الجدل بشأن زواجه من جورجينا (فيديو وصورة)

"تطورات اللاعبين المرشحين".. تفاصيل 4 جلسات هامة للخطيب في الأهلي