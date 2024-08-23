"حجة بليدة".. رسالة غامضة من المعلق الرياضي أحمد الطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه أحمد الطيب معلق قنوات بي إن سبورتس، رسالة غامضة بشأن إجهاد اللاعبين، وذلك عقب هزيمة الزمالك من طلائع الجيش وتوديع كأس مصر من دور الـ16.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "حجة بليدة انتشرت كمبرر للخسارة أو الأداء الضعيف اسمها الإجهاد، المفروض فى جهاز خاص مع الفريق لتقنين الأحمال البدنية".

وأضاف: "وفي خطط داخل المباراة لتوزيع الجهد فردي وجماعي، ولديك الآن 5 تبديلات وليس 2 أو 3 تبديلات مثل الزمن اللى فاات، يعني ما عندكش حجّة بقى، كده ولا إيه".

وكان المعلق الرياضي أحمد الطيب، انتقد هزيمة الزمالك من طلائع الجيش، مشيرا إلى أن عبد الحميد بسيوني مدرب الأخير استحق الفوز.

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