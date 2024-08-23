شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": عقد محمد أشرف "روقا" مازال مستمرًا لمدة موسم آخر والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن عقد محمد أشرف روقا لاعب الفريق الكروى الأول مستمر مع القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم المقبل، مؤكداً أن اللاعب ما زال تعاقده سارى مع النادى ومتواجد في صفوف الفريق الأول.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن محمد أشرف روقا مستمر حتى آلان مع الفريق الأبيض، وعقده ينتهى في شهر يونيو 2025 بالموسم المقبل، ولاصحة عن أن اللاعب تعاقده انتهى مع النادى الأبيض بنهاية الموسم الجارى.

في سياق مختلف استفسر أحمد مصطفى الشهير بـ"زيزو" نجم الزمالك من مسئولى القلعة البيضاء عن خريطة التعاقدات الصيفية المقبلة، خاصة مع قرب غلق الفترة الثانية من باب القيد الأفريقى، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" 31 أغسطس الجاري.

ويتوسم زيزو الخير فى إدارة نادى الزمالك بقدرتها على التعاقد مع صفقات قوية تساعد على جلب البطولات وتكون نواة يُستند عليها في إعادة الأمجاد إلى ميت عقبة، وإسعاد جماهير القلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب يرى الأزمة ليست فى تجديد عقده ولكن فى تغيير جلد وشكل الفريق حتى يكون منافساً قوياً على البطولات فى الموسم الجديد.

ووصلت مفاوضات زيزومع مسئولى القلعة البيضاء إلى الأمتار الأخيرة بعدما اتفق الطرفان على كافة الرتوش النهائية وأبديا رغبتهما فى استكمال المشوار الذى بدأ فى 2019 معاً،وكشف مصدر خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن اللاعب اتفق مع مسئولو الزمالك على عقد جلسة خلال الـ48 الساعة المقبلة يضعان فيها الرتوش النهائية على البنود التعاقدية والمدة التى يوقع عليها اللاعب وكذلك راتبه الذى يتقاضاه من النادى.

ويؤمن مسئولو نادى الزمالك بقيمة ومكانة زيزو الفنية داخل أسوار القلعة البيضاء ومدى ارتباط جماهير النادى به كونه أحد العناصر والركائز الأساسية فى الفريق التى غنى عنها،خاصة أنه ذات الشعور عند اللاعب الذى يرغب فى استكمال مشروعه الذى بدأه مع النادى فى 2019.

ورغم الالتزامات المالية التى يعانى منها نادى الزمالك إلا أنه لم يضعف أمام العروض الخارجية التى تلقاها زيزو من ناديي نيوم السعودى والعربى القطرى،وتجاوزت الـ4 ملايين دولار، وكذلك اللاعب رفض الإغراءات بسبب رغبته فى البقاء داخل القلعة البيضاء.

وينتظر جماهير نادى الزمالك البشرى السارة من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء وأعضاء مجلس الإدارة،فى الإعلان الرسمي عن تجديد عقد اللاعب الذى ربما يكون خلال الـ48 ساعة المقبلة كما أكد المصدر لليوم السابع.