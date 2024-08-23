شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التجديف يتدرب في باريس استعدادًا لدورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

أدى منتخب مصر للتجديف تدريباته الأولى عصر اليوم فى باريس استعدادًا لدورة الألعاب البارالمبية المقرر إقامتها خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر من العام الجارى.



التجديف

ووصل الفوج الأول من البعثة البارالمبية المصرية، الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية، وأنهت إدارة البعثة إجراءات التسكين والإقامة داخل القرية الأولمبية، فى وجود عماد رمضان مدير البعثة، ومسئولى السفارة المصرية فى باريس.

وضم الفوج الأول 9 منتخبات، على أن يسافر منتخب الباراكانوى أول سبتمبر المقبل.



اتدريبات التجديف

وترأس الفوج الأول إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، يرافقه شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة، وعطية القطان المدير المالى للبعثة، وناجى إبراهيم مسئول الانتقالات، وبعثات المنتخبات الوطنية المشاركة فى الدورة البارالمبية.

ومن المقرر أن يغادر الفوج الثانى صباح الإثنين المقبل، وعلى رأسه الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

ويجرى العمل فى اللجنة البارالمبية على قدم وساق لتسهيل كافة الإجراءات وترتيبات السفر، بقيادة عمرو الصادق المدير التنفيذى للجنة البارالمبية، والمسؤولين الإداريين باللجنة: عطية مختار رئيس الإدارة المالية، وأدهم حسانين رئيس إدارة الأندية والاتحادات، وشادية عبد الرازق مدير الإدارة المالية، وإبراهيم على مدير المشتريات، وإسماعيل شلبى رئيس قسم إدارة شئون اللاعبين، ومحمود المرسى مدير المخازن، ومحمد عبد الصبور محاسب اللجنة، والذين يبذلون جهدا كبيرا لتسهيل إجراءات سفر البعثة.

وتشهد الأيام الحالية تنسيقًا كاملًا مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسفارة المصرية فى باريس بقيادة السفير علاء يوسف سفير مصر فى فرنسا، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لبعثة مصر البارالمبية.

ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح مساء الأربعاء المقبل 28 أغسطس الجارى، وأعلنت اللجنة البارالمبية عن اختيار الثنائى رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبى، وعلى الزينى لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبى، لحمل علم مصر فى طابور الافتتاح.

وتشارك مصر فى فى دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال – ألعاب القوى – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة – تنس الطاولة – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف – الكياك.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة فى دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.