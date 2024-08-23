شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته اليوم لمواجهة طلائع الجيش ويغادر للمبيت فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أنهى فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، استعداداته اليوم الجمعة، لمواجهة طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات دور ربع نهائى كأس مصر.

وخاض الفريق تدريبا خفيفا على بعض الجمل التكتيكية، سواء الهجومية أو الدفاعية، بالإضافة لبعض الكرات الثابتة التي حرص على تنفيذها بأشكال مختلفة.

ويستعد الفريق إلى السفر إلى القاهرة للمبيت بها استعدادا لمواجهة الطلائع غدا فى إطار منافسات دور ربع نهائى كأس مصر.

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد فوزى، كمال السيد، عبد الله جمال.

الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، عماد حمدى، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر.

الوسط: محمد عبد السميع، محمد بيومى، عمر الساعى، مروان حمدى، عبد الرحمن الدح، إبراهيم عبد العال، محمد خطارى، عبد الرحمن كتكوت، محمد وجدى، إيريك تراورى.

الهجوم: نادر فرج، حسن صابر، خالد النبريصى.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من عبد الرحمن مجدى والحارس أحمد عادل عبد المنعم للانقطاع عن التدريب، وأحمد الشيخ للإصابة، محمد دسوقى ومحمد مخلوف ومحمد هاشم وعصام صبحى وكريم عرفات لانتهاء عقودهم وعدم التجديد، بالإضافة إلى أحمد محسن ومحمد حسن للاستبعاد من تدريبات الفريق الأول، وباسم مرسى لأسباب فنية وعدم الحاجة لخدماته، وحمدى النقاز للإيقاف.