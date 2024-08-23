الامارات | الوصل يخسر نقطتين في بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض كلباء التعادل أمام الوصل "حامل اللقب" 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، في انطلاقة الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، واقيمت على استاد كلباء، وسجل فابيو ليما ثنائية الوصل في الدقيقتين 52 و67، فيما أحرز مهدي قائدي في الدقيقة 56، وعبد السلام محمد في الدقيقة 99 لكلباء. وجاءت الانطلاقة مثيرة في ظل الأجواء الجماهيرية التي فرضها الحضور المميز لمشجعي كلباء والوصل، والرغبة المشتركة من الفريقين في الاستحواذ على منطقة المناورة.

جاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح فابيو ليما التسجيل للوصل في الدقيقة 52 بتسديدة بيسراه من على رأس منطقة الجزاء، وهو الهدف الخامس لليما في الجولات الافتتاحية مع الوصل في الدوري.



وأدرك كلباء التعادل سريعاً بهدف مهدي قائدي في الدقيقة 56، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس خالد السناني، إثر تسديدة قوية لخالد الدرمكي من خارج منطقة الجزاء، تابعها قائدي داخل الشباك، ليحتفل بهدفه الخامس في آخر 7 مباريات لفريقه في الدوري.



ولم تستمر فرحة "أصحاب الأرض" بهدف التعادل طويلاً، بعدما أعاد فابيو ليما الوصل للتقدم بهدف ثانٍ من ركلة حرة نفذها أرضية بيسراه غالطت الحارس عيسى أحمد وسكنت الشباك في الدقيقة 67، وهو الهدف الرابع لفابيو ليما من "الركلات الحرة" في الدوري، والأول منذ 685 يوماً منذ هدفه أمام الظفرة.



وأثمر ضغط "أصحاب الأرض" في تسجيل هدف التعادل الثمين في الدقيقة 99، بواسطة المدافع عبد السلام محمد، مستفيداً من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء نفذها فيليب كيس، ليمنح فريقه نقطة ثمينة بالتعادل 2-2 أمام "حامل اللقب".