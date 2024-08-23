الامارات | اختيار مدرب سوريا الجديد بعد فشل الصعود في تصفيات كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد الاتحاد السوري لكرة القدم مع المدرب الاسباني خوسيه لانا لقيادة المنتخب الأول خلفا للأرجنتيني هكتور كوبر، وفقا لما ذكره في بيان مقتضب على فيسبوك.

وكان لانا (49 عاما) قاد منتخب اسبانيا أخيرا للفوز ببطولة أوروبا تحت 19 عاما، وسبق له تدريب منتخبي إسبانيا لما دون 15 و17 عاما.

وتقدم كوبر باستقالته من تدريب "نسور قاسيون" بعد فشل التأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 عقب الخسارة أمام اليابان 0-5 في الجولة الأخيرة.

وبخسارتها في اليابان بخماسية نظيفة، فشلت سوريا في اللحاق بمضيفتها إلى الدور الثالث من تصفيات مونديال 2026 وحسم بطاقتها في الوقت عينه إلى نهائيات كأس آسيا 2027، وذلك بعدما أزاحتها كوريا الشمالية عن وصافة المجموعة الثانية بفوزها على ميانمار 4-1.